Anthropic évalué à 380 milliards de dollars lors du dernier tour de table

La startup d'IA Anthropic a déclaré jeudi avoir levé 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, qui a été codirigé par des investisseurs tels que D. E. Shaw Ventures, ICONIQ et MGX, ce qui valorise le fabricant de chatbots Claude à 380 milliards de dollars.

La demande insatiable d'IA et l'adoption croissante par les entreprises ont fait grimper les dépenses technologiques à l'échelle mondiale, poussant les valorisations des startups d'IA telles qu'Anthropic à des niveaux record dans un contexte d'intérêt massif de la part des investisseurs.

Anthropic s'est distinguée dans le domaine de l'IA en axant la formation de ses modèles sur le codage, Claude Code connaissant un fort succès auprès des développeurs.

Cette stratégie a également aidé l'entreprise à développer sa base de revenus - l'entreprise a déclaré que son chiffre d'affaires actuel s'élève à 14 milliards de dollars. Rien que pour Claude Code, le chiffre d'affaires a atteint plus de 2,5 milliards de dollars et a plus que doublé depuis le début de l'année 2026.

Anthropic a également été à l'origine de la chute brutale des actions mondiales du secteur des logiciels ce mois-ci, les avancées de ses produits - notamment un plugin Claude Cowork pour le travail juridique - suscitant de nouvelles inquiétudes quant au potentiel de perturbation du secteur des logiciels par des modèles d'IA sophistiqués.

Parmi les autres investisseurs importants du tour de table de série G figurent Sequoia Capital, Menlo Ventures, Lightspeed Venture Partners, Blackstone et des fonds affiliés à BlackRock, a indiqué Anthropic .

En début de semaine, Reuters a rapporté que Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, augmentait sa participation dans Anthropic pour la porter à environ 1 milliard de dollars.

Anthropic, qui est soutenu par Alphabet GOOGL.O et Amazon

AMZN.O , a lancé la semaine dernière un nouveau modèle phare appelé Opus 4.6, intensifiant ses efforts pour fournir des outils plus avancés pour les entreprises et les consommateurs.