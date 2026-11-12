Anthropic et OpenAI poursuivis en justice pour violation présumée des brevets d'inventeurs relatifs aux réseaux neuronaux

Une société détentrice de brevets inventés par deux informaticiens a poursuivi jeudi Anthropic et OpenAI devant le tribunal fédéral du Delaware pour violation présumée de cinq brevets liés aux réseaux neuronaux.
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Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies a déclaré dans les plaintes qu’Anthropic et OpenAI avaient bâti leurs activités sur les « capacités de raisonnement, de recherche, de mémoire, de codage, d’agentique et multimodales » incluses dans les brevets de Steven Flinn et Naomi Moneypenny
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Les porte-parole d’Anthropic et d’OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant ces plaintes
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Bien que les deux entreprises aient déjà fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires concernant l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner leurs systèmes, les poursuites en matière de brevets à leur encontre ont été rares
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Flinn Artificial Intelligence Technologies a indiqué dans les plaintes que Flinn et Moneypenny avaient déposé des brevets relatifs à l’apprentissage automatique en 2015 et 2016
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Flinn a fait valoir que les grands modèles linguistiques « Claude » d’Anthropic et « ChatGPT » d’OpenAI enfreignaient ces brevets et a réclamé des dommages-intérêts d’un montant non précisé
Les affaires sont les suivantes : Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies LLC c. Anthropic PBC, Tribunal fédéral de première instance du district du Delaware, n° 1:26-cv-01454, et Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies LLC c. OpenAI Opco LLC, Tribunal fédéral de première instance du district du Delaware, n° 1:26-cv-01455.
Pour Flinn: Brett Govett, du cabinet Norton Rose Fulbright US
Pour Anthropic et OpenAI : informations sur les avocats non encore disponibles
Pour en savoir plus:
Anthropic poursuivi en justice pour violation de brevets relatifs à la technologie des réseaux neuronaux(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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