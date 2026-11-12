Anthropic et OpenAI poursuivis en justice pour violation présumée des brevets d'inventeurs relatifs aux réseaux neuronaux

Une société détentrice de brevets inventés par deux informaticiens a poursuivi jeudi Anthropic et OpenAI devant le tribunal fédéral du Delaware pour violation présumée de cinq brevets liés aux réseaux neuronaux.

Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies a déclaré dans les plaintes qu’Anthropic et OpenAI avaient bâti leurs activités sur les « capacités de raisonnement, de recherche, de mémoire, de codage, d’agentique et multimodales » incluses dans les brevets de Steven Flinn et Naomi Moneypenny

Les porte-parole d’Anthropic et d’OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant ces plaintes

Bien que les deux entreprises aient déjà fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires concernant l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner leurs systèmes, les poursuites en matière de brevets à leur encontre ont été rares

Flinn Artificial Intelligence Technologies a indiqué dans les plaintes que Flinn et Moneypenny avaient déposé des brevets relatifs à l’apprentissage automatique en 2015 et 2016

Flinn a fait valoir que les grands modèles linguistiques « Claude » d’Anthropic et « ChatGPT » d’OpenAI enfreignaient ces brevets et a réclamé des dommages-intérêts d’un montant non précisé

Les affaires sont les suivantes : Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies LLC c. Anthropic PBC, Tribunal fédéral de première instance du district du Delaware, n° 1:26-cv-01454, et Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies LLC c. OpenAI Opco LLC, Tribunal fédéral de première instance du district du Delaware, n° 1:26-cv-01455.

Pour Flinn: Brett Govett, du cabinet Norton Rose Fulbright US

Pour Anthropic et OpenAI : informations sur les avocats non encore disponibles

Pour en savoir plus:

Anthropic poursuivi en justice pour violation de brevets relatifs à la technologie des réseaux neuronaux