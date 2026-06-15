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Anthropic et des responsables américains se réuniront lundi pour régler leur différend concernant les restrictions à l'exportation, a déclaré un responsable de l'administration
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 4)

Des responsables techniques d'Anthropic doivent rencontrer des représentants du gouvernement au ministère américain du Commerce à Washington lundi, a déclaré un responsable de l'administration Trump, après que le gouvernement américain a ordonné à l'entreprise spécialisée dans l'IA, à la fin de la semaine dernière, de suspendre l'accès à ses modèles de pointe pour les ressortissants étrangers, invoquant des raisons de sécurité nationale. Le personnel technique d'Anthropic a rencontré des responsables pratiquement tous les jours depuis que l'administration Trump a contacté l'entreprise vendredi, a déclaré à Reuters une personne proche de l'entreprise. L'administration Trump a ordonné à Anthropic d'empêcher tout ressortissant étranger, qu'il se trouve aux États-Unis ou à l'étranger, d'utiliser ses derniers modèles, Fable 5 et Mythos 5, a déclaré la société vendredi. En réponse, Anthropic a déclaré qu'elle désactiverait l'accès à ces modèles à l'échelle mondiale. Le gouvernement estime qu'il existe un moyen de contourner, ou de "jailbreaker", une mesure de sécurité qui empêcherait Fable 5 d'être utilisé pour identifier des failles logicielles, a déclaré l'entreprise.

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