Anthropic est valorisée à 1.500 milliards de dollars pour son IPO

Claude, l'IA développée par Anthropic. (crédit photo : Adobe Stock )

par Echo Wang

Anthropic ANT.O a levé 81,3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, après avoir augmenté la taille de son offre. Cette opération valorise le créateur du chatbot Claude à 1 500 milliards de dollars et fait fi des inquiétudes concernant l'IA et les levées de fonds dans le secteur technologique.

Signe d'une forte demande des investisseurs, Anthropic a fixé le prix de ses actions à 83 dollars chacune, soit au-dessus de sa fourchette initiale comprise entre 70 et 78 dollars.

C'est Reuters qui a été le premier à annoncer mercredi qu'Anthropic, premier grand développeur de modèles d'IA de pointe à entrer en bourse, avait augmenté le nombre d'actions mises en vente d'environ 19 %, pour atteindre 980 millions.

L'introduction en bourse d'Anthropic éclipse les débuts records de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, en juin. Le montant total de l'opération s'élève à 107,3 milliards de dollars, dont 26 milliards supplémentaires qu'Anthropic lève via un placement privé d'actions, selon les documents déposés.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de près de 2 % jeudi, renforçant ainsi les attentes d'une entrée en bourse réussie d'Anthropic et redynamisant le sentiment autour des valeurs liées à l'IA.

Les fabricants de puces et les entreprises du cloud, qui ont levé des centaines de milliards de dollars pour financer leurs plans de dépenses colossaux, ont subi ces dernières semaines des pressions en raison de préoccupations liées aux valorisations, de la hausse des coûts d'infrastructure liés à l'IA et du départ soudain de Jensen Huang de Nvidia NVDA.O .

Anthropic a quant à elle dû faire face à des interrogations concernant ses perspectives et sa capacité à maintenir une croissance rapide alors que la concurrence s'intensifie.

Les actions d'Anthropic ont progressé d'environ 20 % sur le marché gris hors cote, ont indiqué les courtiers IG Markets et CMC Markets.

“Les volumes sont importants”, a déclaré Christopher Forbes, responsable Asie et Moyen-Orient chez CMC Markets à Singapour, ajoutant que la société de courtage “constatait une demande de la part de tous ses clients, particuliers comme institutionnels”, pour ces titres du marché gris.

Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, qui attend une attribution d'actions, a déclaré que l'introduction en bourse d'Anthropic constituait un indicateur utile de l'appétit des investisseurs pour l'IA.

“Mais une seule introduction en bourse ne suffira pas à trancher le débat. Il existe actuellement un véritable mur d'inquiétudes, et il faudra plusieurs éléments pour le surmonter. Une fois qu'Anthropic aura publié ses résultats, cela constituera l'un des tests les plus clairs pour déterminer si la rentabilité de l'IA tient la route.”

Sur une base entièrement diluée, l'introduction en bourse d'Anthropic valorise la société à environ 1 500 milliards de dollars, en incluant les titres tels que les options sur actions et les actions restreintes, et à environ 1 100 milliards de dollars sur une base non diluée.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé après la publication des détails de l'introduction en bourse d'Anthropic, tandis que les valeurs technologiques asiatiques sont restées sous pression dans un contexte d'inquiétudes plus générales concernant le secteur de l'IA. Anthropic devrait faire son entrée au Nasdaq jeudi sous le symbole ANT.

Des débuts en fanfare pourraient redonner confiance à d'autres entreprises qui attendent de faire leur entrée sur les marchés boursiers. Le principal concurrent d'Anthropic, OpenAI, devrait lancer une opération de mise en bourse dès l'année prochaine.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'introduction en bourse d'Anthropic, qui s'appuie sur un consortium de 22 banques, et avaient également joué ce rôle lors de l'introduction en bourse de SpaceX.

LES ENGAGEMENTS DE DÉPENSES METTENT EN ÉVIDENCE DES RISQUES

La croissance d'Anthropic a été portée par la forte hausse de la demande pour ses modèles Claude, en particulier Claude Code, son agent de codage qui a gagné en popularité auprès des développeurs de logiciels. Son chiffre d'affaires annualisé a atteint 81 milliards de dollars au 31 octobre, soit une hausse de 10 milliards de dollars par rapport au 30 septembre, selon son dossier d'introduction en bourse.

Soulignant son ancrage commercial croissant, Anthropic a indiqué compter 11 900 clients générant au moins 100 000 dollars de chiffre d'affaires annuel sur les 12 derniers mois au 30 septembre, contre plus de 1 500 à la fin de l'année dernière.

Mais pour soutenir cette croissance, Anthropic a dépensé près de 9 milliards de dollars en capacité de calcul et en infrastructure au cours du premier semestre 2026, soit près de quatre fois le montant dépensé un an plus tôt.

Elle a également engagé 5 milliards de dollars supplémentaires en coûts informatiques au troisième trimestre, ce qui a réduit le chiffre d'affaires généré par dollar de capacité informatique.

Le chiffre d'affaires a atteint 16,96 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 47 % par rapport au deuxième trimestre. La société a enregistré une perte d'exploitation de 567 millions de dollars, contre un résultat d'exploitation de 974 millions de dollars au trimestre précédent.

La perte nette s'est réduite à 23,3 milliards de dollars, contre 66,3 milliards au trimestre précédent, en tenant compte des éléments hors exploitation liés aux obligations convertibles en actions de la société.

Anthropic s'est engagé à consacrer près de 900 milliards de dollars à des dépenses informatiques auprès de partenaires d'infrastructure, notamment Amazon AMZN.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , afin de former et d'exploiter des modèles d'IA.

La société a averti que ses fournisseurs de services informatiques et ses partenaires d'infrastructure dépendaient de financements tiers et de soutiens au crédit pour acquérir des puces et développer leurs capacités.

“Si ce financement ou ce soutien venait à ne plus être disponible ou à devenir plus coûteux, les capacités sous contrat pourraient être retardées, faire l'objet d'une réévaluation tarifaire, être réduites ou ne pas être fournies”, a déclaré Anthropic dans un dossier d'introduction en bourse.

DÉFIS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE ET DE SÉCURITÉ

Anthropic doit répondre à des questions sur la manière dont elle compte concilier ses ambitions commerciales et l'importance qu'elle accorde à la sécurité de l'IA.

Son directeur général, Dario Amodei, a appelé le secteur à ralentir le rythme de développement et de lancement de modèles de plus en plus puissants, avertissant que les progrès de l'IA pourraient dépasser la capacité de la société à gérer les risques.

“Notre développement de modèles, de plateformes et d'applications hautement avancés, ainsi que l'élargissement des cas d'utilisation, pourraient accroître encore davantage le risque que nos modèles causent des dommages”, a déclaré Anthropic dans ce dossier.

Dans le même temps, la concurrence s'intensifie pour devenir le premier fournisseur d'outils d'IA destinés aux entreprises.

GPT-6 Astra, le dernier modèle phare d'IA d'OpenAI, représentait environ 13 % des dépenses des entreprises en matière d'IA recensées par la plateforme de gestion des dépenses d'entreprise Ramp, contre environ 8 % pour Claude Fable, selon des données citées par Reuters en septembre.

La menace concurrentielle s'étend au-delà de la poignée d'entreprises développant les modèles commerciaux les plus puissants. Une récente étude de Capgemini a révélé que 59 % des dirigeants de grandes entreprises prévoient d'accroître leur utilisation de modèles à paramètres ouverts au cours de l'année à venir, les coûts liés à l'IA dépassant les budgets alloués.

Meta Platforms META.O , l'un des plus gros clients d'Anthropic, cherche à réduire son utilisation des modèles d'Anthropic à mesure qu'elle développe davantage de capacités d'IA en interne, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

“Notre hypothèse est que la majeure partie de la valeur reviendra à ceux qui se trouvent à la pointe de l'innovation”, a déclaré Peter Singlehurst, responsable des entreprises privées chez Baillie Gifford, qui a investi environ 1,5 milliard de dollars dans Anthropic avant son introduction en bourse.

“Nous parions qu'Anthropic dispose des atouts nécessaires — cela ne garantit rien, mais signifie qu'ils ont sans doute la plus grande probabilité de rester à la pointe.”

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