Anthropic est poursuivie en justice pour avoir prétendument enfreint les brevets d'inventeurs relatifs aux réseaux neuronaux

Une société détentrice de brevets inventés par deux informaticiens a poursuivi Anthropic jeudi devant le tribunal fédéral du Delaware pour violation présumée de cinq brevets liés aux réseaux neuronaux.

Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies a déclaré dans sa plainte qu'Anthropic avait bâti son activité sur les « capacités de raisonnement, de recherche, de mémoire, de codage, d'agentique et multimodales » incluses dans les brevets de Steven Flinn et Naomi Moneypenny

Les porte-parole d’Anthropic n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette plainte

Bien qu’Anthropic ait fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires concernant l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner ses systèmes, les poursuites en matière de brevets à son encontre ont été rares

Flinn Artificial Intelligence Technologies a indiqué dans la plainte que Flinn et Moneypenny avaient déposé les brevets relatifs à l’apprentissage automatique en 2015 et 2016

Flinn a fait valoir que les grands modèles linguistiques « Claude » d’Anthropic enfreignaient ces brevets et a réclamé des dommages-intérêts d’un montant non précisé

L'affaire est intitulée « Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies LLC c. Anthropic PBC », devant le tribunal fédéral de première instance du district du Delaware, n° 1:26-cv-01454

Pour Flinn: Brett Govett, du cabinet Norton Rose Fulbright US

Pour Anthropic: informations sur l’avocat non encore disponibles

Pour en savoir plus:

Anthropic poursuivie pour contrefaçon de brevets relatifs à la technologie des réseaux neuronaux