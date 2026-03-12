Anthropic est en pourparlers avec des sociétés de capital-investissement en vue d'une coentreprise dans le domaine de l'IA, selon The Information

Anthropic est en pourparlers avec un groupe de sociétés de capital-investissement, dont Blackstone et Hellman & Friedman, pour créer une coentreprise axée sur l'IA, a rapporté The Information mercredi.

Ce partenariat viserait à vendre la technologie du fabricant de Claude à des entreprises soutenues par les sociétés d'investissement, selon le rapport.

