Anthropic est en pourparlers avec des sociétés de capital-investissement en vue d'une coentreprise dans le domaine de l'IA, selon The Information
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 03:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic est en pourparlers avec un groupe de sociétés de capital-investissement, dont Blackstone et Hellman & Friedman, pour créer une coentreprise axée sur l'IA, a rapporté The Information mercredi.

Ce partenariat viserait à vendre la technologie du fabricant de Claude à des entreprises soutenues par les sociétés d'investissement, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

