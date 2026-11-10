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Anthropic envoie puis rétracte des détails financiers sur son IPO
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 03:23

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Anthropic a envoyé puis rétracté dans la foulée des détails financier sur son introduction en bourse, montrent des courriels envoyés à des banquiers que Reuters a pu consulter lundi soir.

Dans un premier temps, l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) a transmis la copie d'un document financier montrant qu'elle prévoyait de vendre environ 867 millions d'actions au prix unitaire allant de 70 dollars à 80 dollars, pour lever quelque 69 milliards de dollars.

Puis Anthropic a envoyé un second email indiquant que ces précisions sur le montant de l'IPO étaient inexactes et qu'une mise à jour serait effectuée ultérieurement.

Sollicitée, l'entreprise a refusé de commenter.

(Echo Wang)

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