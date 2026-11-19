Le créateur de Claude signe la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire, hors surallocation, avec une offre de 81,3 milliards de dollars. A Wall Street, l'élan de l'ouverture est retombé. Le Dow Jones et le S&P 500 sont dans le rouge, mais le Nasdaq surnage de justesse.

Il s'est pressé pour être aux premières loges. Ce jeudi, Dario Amodei, PDG et cofondateur d'Anthropic, s'est rendu avec sa femme au Nasdaq MarketSite, à New York, pour l'entrée en Bourse de son bébé. Scruté de toutes parts et mitraillé par les photographes. Difficile de dire s'il a compté les heures cette nuit en jouant à GTA VI, ce fameux "jeu du siècle". Mais une chose est sûre, le créateur de Claude est bien arrivé à Wall Street.

Reste à voir à quel prix s'échangent ses premières actions, qui se font toujours attendre après 1h30 de séance. Les premières indications laissaient entrevoir des débuts en fanfare. Selon Bloomberg, les produits dérivés proposés par IG International suggèrent un gain d'environ 27% à l'ouverture, soit un cours proche de 105 dollars.

"Cette journée place l'entreprise dans une situation financière plus solide et renforce notre détermination à faire ce qui est juste", a déclaré Dario Amodei. Selon lui, le travail le plus difficile en matière de sécurité reste à faire. Le dirigeant a promis de déployer les systèmes d'IA par étapes, en prenant le temps de s'assurer qu'ils sont sûrs.

Wall Street perd son élan

Ce qui est sûr pour l'heure, c'est qu'Anthropic a fixé mercredi soir son prix d'introduction à 83 dollars par action, au-dessus de la fourchette de 70 à 78 dollars. L'offre publique de 81,3 milliards de dollars dépasse les 75 milliards de l'offre initiale de SpaceX en juin, avant surallocation dans les deux cas. Avec les 26 milliards du placement privé concomitant, l'opération atteint 107,3 milliards de dollars, selon Reuters.

Pour l'instant, l'impact sur Wall Street ne se fait pas ressentir. Les trois grands indices avaient pourtant ouvert en hausse. Mais le rebond a tourné court. Après 1h30 de cotations, le Dow Jones perd 0,96 %, le S&P 500 recule de 0,53 % et le Nasdaq ne gagne que 0,15 %, après avoir gagné 1,55 % à l'ouverture

Trump parle d'Ukraine et de pétrole

Pendant que Dario Amodei sonnait la cloche à New York, Donald Trump, dont l'administration s'était heurtée à Anthropic sur les limites imposées à l'usage militaire de son IA, était à Shenzhen pour le sommet de l'APEC. Sur place, le président américain a appelé Xi Jinping à travailler avec Washington pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine, a rapporté Reuters. Le président américain a également insisté sur la nécessité de maintenir les flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Après leur rencontre avec Vladimir Poutine, les trois dirigeants ont annoncé vouloir accroître la production et l'offre de produits pétroliers raffinés et ouvrir un dialogue sur la réduction des risques nucléaires.

Aux Etats-Unis, les nouvelles inscriptions au chômage ont augmenté de 1 000 à 203 000 sur la semaine close le 14 novembre, contre 197 000 attendues par les économistes interrogés par Reuters. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est tombé de 20,9 à 6,3 en novembre, son plus bas depuis mai, contre 20 attendu. Dans la même enquête, l'indice des prix payés a grimpé de 43,2 à 58,2.

Les stocks américains de gaz naturel, eux, ont augmenté de 20 milliards de pieds cubes sur la semaine close le 13 novembre, contre 25 milliards attendus et 61 milliards la semaine précédente.

Enfin, Donald Trump, encore lui, a exhorté jeudi les républicains au Congrès à adopter une nouvelle loi agricole avant que les démocrates ne prennent le contrôle du Congrès en janvier.

Dans l'actualité des valeurs

Du côté des sociétés, Western Digital ( 8,55%) profite du regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'IA. Palo Alto Networks ( 7,77%) a relevé ses prévisions annuelles et annoncé le rachat d'Applied Compute. Les nouvelles prévisions de Palo Alto soutiennent aussi deux autres valeurs de la cybersécurité, Okta ( 8,50%) et CrowdStrike ( 7,03%).

D'autre part, Sellas Life Sciences (-13,87%) décroche après l'annonce d'une vente d'actions de 150 millions de dollars à forte décote. NetEase (-8,88%) pâtit de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Williams-Sonoma (-6,72%) recule après avoir maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Walmart (-1,61%) a relevé sa prévision de croissance des ventes, mais la fourchette de 4,9% à 5,2% reste sous les 5,5% attendus par les analystes.