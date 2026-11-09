Anthropic dévoile ses nouveaux modèles « Fable » et « Mythos » alors que la concurrence s'intensifie à l'approche de son introduction en Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a dévoilé lundi deux nouveaux modèles d’IA, Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2. Ce concurrent d’OpenAI cherche ainsi à renforcer sa position sur le marché en pleine expansion de l’IA, en vue de son introduction en Bourse prévue.

Voici plus de détails:

* Claude Fable 5.2 est destiné au codage, au raisonnement et aux tâches des agents d'IA, tandis que Claude Mythos 5.2 est destiné aux applications approuvées dans les domaines de la cybersécurité et de la recherche en sciences de la vie

* Anthropic a précisé que l’accès à Claude Mythos 5.2 est réservé aux organisations agréées dans le cadre de ses programmes de vérification pour la cybersécurité et la recherche en sciences de la vie, tandis que Claude Fable 5.2 est accessible à un public plus large

* Anthropic a indiqué que les nouveaux modèles génèrent des résultats jusqu’à 30% plus rapidement que leurs prédécesseurs Claude 5.1 et communiquent plus clairement avec les utilisateurs

* La société a précisé que les modèles sont facturés à 8 dollars par million de jetons d’entrée et à 40 dollars par million de jetons de sortie, soit des tarifs inférieurs à ceux pratiqués pour les versions précédentes de Fable et Mythos

* Ce lancement fait suite à la mise en service par Anthropic de Claude Haiku 5.5 en octobre, alors que la start-up spécialisée dans l’IA élargit sa gamme de produits en vue d’une introduction en Bourse prévue

* La concurrence dans le secteur de l’IA s’est également intensifiée , OpenAI, Google d'Alphabet ( GOOGL.O ) etMeta Platforms ( META.O ) lançant rapidement de nouveaux modèles axés sur le codage, le raisonnement et les agents d'IA afin d’attirer les développeurs et les entreprises clientes