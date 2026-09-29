Anthropic détaille dans son prospectus d'IPO une vision ambitieuse de l'IA, des coûts massifs

par Echo Wang

Anthropic mise massivement sur le fait que l'intelligence artificielle (IA) transformera l'économie mondiale plus profondément que l'industrialisation, l'électricité et Internet, montre son prospectus d'introduction en bourse, que Reuters a pu consulter, qui met également en exergue des coûts colossaux.

D'après le document, le groupe a enregistré l'an dernier une perte nette de 42 milliards de dollars et prévoit de dépenser au cours de l'année à venir quelque 518 milliards de dollars en informatique dématérialisée ("cloud") et en infrastructures.

Le prospectus détaille l'ampleur de la croissance d'Anthropic lors de l'année écoulée, tout en montrant les pertes accrues subies par l'entreprise. Son chiffre d'affaires a été multiplié l'an dernier par 12 pour atteindre près de 4,6 milliards de dollars, mais avec une perte d'exploitation de plus de 8 milliards de dollars hors dépréciations de divers passifs liés pour l'essentiel à des levées de fonds antérieures.

Avec cette IPO, qui pourrait valoriser à plus de 2.000 milliards de dollars le groupe créé il y a seulement cinq ans, Anthropic deviendrait une référence pour Wall Street dans sa lecture des principales entreprises du secteur de l'IA.

En 2025, le laboratoire d'IA a dépensé 7,33 milliards de dollars en ressources informatiques et en infrastructure, soit un montant multiplié par trois par rapport à 2024 et qui représente plus de la moitié de ses 12,65 milliards de dollars de dépenses d'exploitation.

Selon le prospectus, Anthropic disposait, au 31 décembre dernier, d’une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de placements à court terme totalisant 20,28 milliards de dollars.

Le principal concurrent d'Anthropic reste OpenAI, les deux entreprises se livrant une concurrence acharnée pour attirer les clients professionnels, les talents et gagner en influence à Washington.

OpenAI a déposé en juin une demande d’introduction en bourse à titre confidentiel. Selon des médias, le créateur de ChatGPT devrait entrer en bourse début 2027.

Les analystes s’attendent à ce que la première entreprise à entrer en bourse établisse des références en matière de valorisation pour le secteur de l'IA et attire les investisseurs qui attendent depuis des années un moyen de miser exclusivement sur cette technologie.

(Echo Wang à New York, Manya Saini à Bangalore)