Anthropic dépasse les $2.000 mds de capitalisation lors de son début sur le Nasdaq

Anthropic réalise son introduction en bourse au NASDAQ MarketSite de Times Square

19 novembre (Reuters) - L'action Anthropic s'envole jeudi ‌lors de ses débuts sur le Nasdaq, le créateur ​de l'IA Claude dépassant les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière après une introduction en Bourse (IPO) record qui a ​largement détrôné celle de SpaceX (SPCX.O) en juin dernier.

L'action, qui a ouvert à 111,5 ​dollars, en hausse de 34% ⁠par rapport au prix de 83 dollars fixé la ‌veille, grimpe de 21% à 100,85 dollars vers 17h32 GMT.

Ce début en fanfare sur le Nasdaq ​intervient à un ‌moment délicat pour le secteur de l'IA, confronté ⁠aux craintes des investisseurs du fait de ses dépenses massives et aux récentes turbulences chez le fabricant américain de puces ⁠Nvidia.

Anthropic rejoint ‌ainsi le club très fermé des entreprises à plus ⁠de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, dont ‌font déjà partie des géants de la cote ⁠tels que Microsoft, Apple et Nvidia.

Première grande entreprise ⁠spécialisée dans le ‌développement de modèles d'IA de pointe à entrer en Bourse, ​Anthropic détient désormais le titre ‌de la plus grosse IPO de l'histoire à ce jour.

Sur le marché, la ​réaction est plutôt contrastée. Les groupes ayant des participations dans Anthropic, tels qu'Amazon ou Alphabet, évoluent dans ⁠le désordre dans des échanges volatils, tandis que le Nasdaq Composite s'est retourné à la baisse et perd 0,44%.

(Reportage Niket Nishant, Manya Saini à Bangalore et Echo Wang à New York; Rédigé par Rihab Latrache et Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)