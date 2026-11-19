Anthropic réalise son introduction en bourse au NASDAQ MarketSite de Times Square
19 novembre (Reuters) - L'action Anthropic s'envole jeudi lors de ses débuts sur le Nasdaq, le créateur de l'IA Claude dépassant les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière après une introduction en Bourse (IPO) record qui a largement détrôné celle de SpaceX (SPCX.O) en juin dernier.
L'action, qui a ouvert à 111,5 dollars, en hausse de 34% par rapport au prix de 83 dollars fixé la veille, grimpe de 21% à 100,85 dollars vers 17h32 GMT.
Ce début en fanfare sur le Nasdaq intervient à un moment délicat pour le secteur de l'IA, confronté aux craintes des investisseurs du fait de ses dépenses massives et aux récentes turbulences chez le fabricant américain de puces Nvidia.
Anthropic rejoint ainsi le club très fermé des entreprises à plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, dont font déjà partie des géants de la cote tels que Microsoft, Apple et Nvidia.
Première grande entreprise spécialisée dans le développement de modèles d'IA de pointe à entrer en Bourse, Anthropic détient désormais le titre de la plus grosse IPO de l'histoire à ce jour.
Sur le marché, la réaction est plutôt contrastée. Les groupes ayant des participations dans Anthropic, tels qu'Amazon ou Alphabet, évoluent dans le désordre dans des échanges volatils, tandis que le Nasdaq Composite s'est retourné à la baisse et perd 0,44%.
(Reportage Niket Nishant, Manya Saini à Bangalore et Echo Wang à New York; Rédigé par Rihab Latrache et Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
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