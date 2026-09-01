Anthropic conclut un contrat de 35 milliards de dollars dans le domaine du cloud avec Lambda, une société soutenue par Nvidia, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Modification de la source, ajout d'informations issues du paragraphe 2)
Anthropic a signé un accord de cloud computing d'une valeur de 35 milliards de dollars avec Lambda, un fournisseur de services cloud soutenu par Nvidia NVDA.O , a déclaré lundi une source proche du dossier.
Cet accord permettra de mettre à disposition la capacité de Nvidia afin de répondre à la demande croissante pour l’IA Claude d’Anthropic, a précisé la source.
La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer