Anthropic conclut un contrat de 35 milliards de dollars dans le domaine du cloud avec Lambda, une société soutenue par Nvidia, selon une source

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(Modification de la source, ajout d'informations issues du paragraphe 2)

Anthropic a signé un accord de cloud computing d'une valeur de 35 milliards de dollars avec Lambda, un fournisseur de services cloud soutenu par Nvidia NVDA.O , a déclaré lundi une source proche du dossier.

Cet accord permettra de mettre à disposition la capacité de Nvidia afin de répondre à la demande croissante pour l’IA Claude d’Anthropic, a précisé la source.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.