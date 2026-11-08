Anthropic conclut un contrat de 3,4 milliards de dollars pour la fourniture de groupes électrogènes destinés à des centres de données, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a conclu un accord d'une valeur d'environ 3,4 milliards de dollars pour l'acquisition de générateurs électriques au gaz destinés à ses centres de données, a rapporté dimanche le Financial Times.

La start-up spécialisée dans l'IA a acquis fin septembre des engagements portant sur 1,7 gigawatt de groupes électrogènes à usage intensif pour un montant de 3,4 milliards de dollars auprès de OnePWR Solutions, un fournisseur d'équipements basé à San Antonio, au Texas, précise l'article.

Anthropic n'a pas racheté OnePWR elle-même, et aucun des employés du fournisseur n'a été transféré vers la start-up spécialisée dans l'IA, mais l'accord comprenait les capacités d'ingénierie et de construction nécessaires à l'installation des générateurs, ajoute l'article, citant une source proche du dossier.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.