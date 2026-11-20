Anthropic chute de 9 % pour sa deuxième séance à Wall Street

Des panneaux devant le Nasdaq Marketsite, avant l'introduction en bourse de la société d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, le 19 novembre 2026 à New York ( AFP / Leonardo MUNOZ )

L'entreprise américaine d'intelligence artificielle Anthropic, qui a connu des débuts éclatants à Wall Street jeudi, cédait déjà une large partie de ses gains vendredi, dans un environnement boursier difficile pour les valeurs associées à l'IA.

Dans les premiers échanges, le titre Anthropic cédait 9,34 % à 88,10 dollars. L'entreprise a réalisé, la veille, la plus importante introduction en Bourse de l'histoire.