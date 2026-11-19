Anthropic bénéficie d'avis optimistes de la part des courtiers à l'approche de son introduction en bourse

** Needham lance la couverture d'Anthropic ANT.O , créateur du chatbot Claude AI, avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 150 dollars, avant son introduction historique en bourse jeudi

** Par la suite, Melius Research et Wolfe Research ont également lancé leur couverture du titre, en lui attribuant respectivement les recommandations « acheter » et « surperformer », avec des objectifs de cours de 155 dollars et 135 dollars

** L'introduction en bourse d'Anthropic devrait valoriser la société à environ 1.500 milliards de dollars, le prix de l'action étant fixé à 83 dollars

** Selon Needham, « les économies d’échelle significatives d’ANT et la forte image de marque haut de gamme de la société lui confèrent un avantage concurrentiel sur ce marché très concurrentiel »

** L’introduction en bourse d’Anthropic intervient à un moment où le contexte pour les valeurs liées à l’IA est devenu difficile

** Les analystes de Melius estiment qu’« ANT pourrait être l’une des rares valeurs du secteur de l’IA à bien résister à court terme, alors que le reste du secteur reste sujet à des incertitudes »

** En début de semaine, New Street Research a également lancé sa couverture de cette entreprise spécialisée dans l’IA avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours à 12 mois fixé à 105 dollars

** New Street prévoit que le chiffre d’affaires total d’Anthropic passera de 53 milliards de dollars en 2026 à 505 milliards de dollars d’ici 2030