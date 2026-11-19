Anthropic bat tous les records avec une introduction en bourse phare de 81 milliards de dollars

Anthropic a levé 81 milliards de dollars lors de son introduction en bourse spectaculaire, pulvérisant tous les records et éclipsant l'entrée en bourse de SpaceX en juin pour devenir la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Cette introduction en bourse intervient alors que l'activité des introductions en bourse s'est ralentie depuis l'été, la volatilité des marchés et la hausse des coûts d'emprunt rendant plus difficile pour les entreprises d'obtenir des valorisations attractives.

“Ce qui est intéressant, c’est que la demande reste très forte malgré les inquiétudes générales concernant les valorisations et les dépenses liées à l’IA. Cela suggère que les investisseurs sont toujours prêts à payer une prime pour les entreprises qui, selon eux, peuvent devenir des leaders à long terme dans le domaine de l’IA”, a déclaré Kat Liu, vice-présidente d’IPOX.

ENQUÊTE DES PLUS GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE AU MONDE

Les plus grandes introductions en Bourse au niveau mondial, classées par montant de l’opération:

ANTHROPIC

Anthropic a obtenu une valorisation de 1 500 milliards de dollars après avoir fixé le prix de son introduction en bourse phare au-dessus de la fourchette annoncée, soulignant le vif intérêt des investisseurs pour ce laboratoire d’IA de pointe qui fait son entrée à Wall Street.

La société, qui doit faire son entrée au Nasdaq jeudi, est en passe de devenir la référence du secteur de l’IA, tandis que son concurrent OpenAI envisagerait une introduction en bourse en 2027.

Anthropic et certains actionnaires vendeurs ont cédé 980 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revue à la hausse, au prix de 83 dollars par action. Ils avaient initialement proposé 825 millions d’actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune.

Les investisseurs avaient auparavant évoqué une valorisation pouvant atteindre 2 000 milliards de dollars, mais les attentes ont été revues à la baisse en raison de préoccupations plus générales concernant l’IA, et même 1 500 milliards de dollars étaient alors considérés comme la fourchette haute , comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

Parallèlement à son introduction en bourse, Anthropic a également levé 26 milliards de dollars auprès de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales dans le cadre d’un placement privé, soulignant ainsi les liens financiers de plus en plus étroits qui sous-tendent l’essor de l’IA.

Google d'Alphabet GOOGL.O , Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW ont accepté de participer au placement privé au prix de l’introduction en bourse.

Anthropic, fondée en 2021 par une équipe de chercheurs ayant quitté OpenAI à la suite de désaccords sur la gouvernance et la sécurité de l’IA, a levé 65 milliards de dollars pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars fin mai.

OPENAI

OpenAI, qui exploite le chatbot IA ChatGPT, a révélé en juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.

La société “ne sera pas cotée en bourse en 2026 ”, avait déclaré en septembre son directeur général, Sam Altman, invoquant des préoccupations de sécurité liées à l’intelligence artificielle qui rendent “inacceptable” même un risque de 10 % que l’IA puisse entraîner l’extinction de l’humanité d’ici la fin de la décennie.

Le président d’OpenAI, Greg Brockman, a déclaré au début du mois que l’entreprise tirait désormais la majeure partie de son chiffre d’affaires des ventes aux entreprises et qu’il estimait qu’elle serait prête à entrer en bourse en 2027.

L’entreprise s’est empressée d’accélérer sa levée de fonds, comme l’a rapporté Reuters , afin de tirer parti de sa récente croissance après avoir reporté ses projets d’introduction en bourse.

OpenAI a finalisé un nouveau tour de table de 11 milliards de dollars, première tranche d’une levée de fonds qui valorise l’entreprise à 1 250 milliards de dollars, a rapporté Reuters au début du mois .

En mai, OpenAI a repoussé une action en justice menaçant son existence, intentée par Elon Musk , ce qui a simplifié la voie vers son introduction en bourse.

“Nous n’avons pas encore fixé de calendrier; cela pourrait prendre un certain temps, car certaines choses que nous souhaitons réaliser sont probablement plus faciles à mener à bien en tant que société privée. Mais il s’agit d’un ensemble complexe de compromis, et cela nous donne la possibilité d’entrer en bourse plus tôt si cela s’avère être la meilleure solution”, avait déclaré OpenAI en juin.

SPACEX

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d’Elon Musk, a fait une entrée historique au Nasdaq en juin , levant la somme record de 75 milliards de dollars et éclipsant l’introduction en bourse d’Aramco en 2019 pour devenir la plus grande introduction en bourse au monde à l’époque.

Cette introduction a rompu avec les conventions de Wall Street en fixant le prix avant même la tournée de présentation auprès des investisseurs, qui sert généralement à évaluer la demande et à établir une fourchette de prix. Le montant levé a plus que doublé celui de l’introduction en bourse d’Aramco.

L'action SpaceX a clôturé sa première journée de cotation à 160,95 dollars, valorisant l'entreprise à 2 100 milliards de dollars. Le titre a depuis perdu de son élan, clôturant à 143,50 dollars le 18 novembre, mais est resté au-dessus de son prix d'introduction en bourse de 135 dollars.