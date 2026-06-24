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Anthropic affirme qu'Alibaba a illégalement exploité les capacités du modèle d'IA Claude
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 22:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Karen Freifeld

La société américaine d’IA Anthropic a accusé Alibaba 9988.HK , le géant chinois de la technologie et du commerce électronique, d’avoir illégalement extrait les capacités de son modèle d’IA Claude , dans ce qu’elle a qualifié de plus grande attaque par « distillation » jamais connue à ce jour contre l’entreprise, selon une lettre consultée par Reuters.

Les attaques par distillation constituent un moyen pour les entreprises d’IA d’obtenir de manière abusive des capacités afin d’améliorer leurs propres modèles; elles consistent , selon ce qu’Anthropic a expliqué par le passé,à entraîner un modèle moins performant à partir des résultats d’un modèle plus puissant. Anthropic a indiqué que cette campagne s’était déroulée entre le 22 avril et le 5 juin 2026, et avait généré plus de 28,8 millions d’échanges avec Claude via près de 25 000 comptes frauduleux. Dans sa lettre, Anthropic a déclaré qu’il s’agissait d’un moyen pour les concurrents de s’approprier l’IA américaine et d’aider la Chine à atteindre plus rapidement les capacités de son modèle le plus avancé. Elle a précisé que cette campagne avait été menée par des opérateurs affiliés à Alibaba et à Alibaba Qwen, le laboratoire d’IA d’Alibaba. Alibaba n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La lettre, datée du 10 juin, a été adressée aux sénateurs Tim Scott et Elizabeth Warren, respectivement président et membre de rang le plus élevé de la commission bancaire du Sénat américain, en amont d’une audition prévue sur l’IA.

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