Anthropic a fixé le montant de son IPO à $83 par action - source

Anthropic ANT.O a fixé mercredi le montant de son introduction en Bourse à 83 dollars par action, soit au-dessus de son objectif unitaire compris dans une fourchette de 70 dollars à 78 dollars, a déclaré une personne au fait de la question, ce qui va constituer l'une des IPO les plus massives de l'histoire.

L'information a été rapportée en premier lieu par Bloomberg.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'Anthropic.

Le spécialiste de l'intelligence artificielle (IA) prévoyait initialement de vendre 825 millions d'actions.

Il doit faire son entrée jeudi sur le Nasdaq.

(Echo Wang; version française Jean Terzian)