Anthropic a fixé le montant de son IPO à $83 par action

Illustration du logo d'Anthropic

NEW YORK, ‌18 novembre (Reuters) - Anthropic a ​fixé mercredi le montant de son introduction en ​Bourse à 83 dollars par ​action, soit au-dessus ⁠de son objectif unitaire ‌compris dans une fourchette de 70 dollars ​à ‌78 dollars, a ⁠déclaré une personne au fait de la question, ⁠ce qui ‌va constituer l'une ⁠des IPO les ‌plus massives de ⁠l'histoire.

L'information a été rapportée ⁠en premier ‌lieu par Bloomberg.

Aucun commentaire ​n'a ‌été obtenu dans l'immédiat auprès d'Anthropic.

Le spécialiste ​de l'intelligence artificielle (IA) prévoyait initialement ⁠de vendre 825 millions d'actions.

Il doit faire son entrée jeudi sur le Nasdaq.

(Echo Wang; version française ​Jean Terzian)