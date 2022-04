Anthem plus optimiste sur ses perspectives de profits

(AOF) - L'assureur Anthem a présenté une performance trimestrielle meilleure que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Son bénéfice net a atteint a progressé de 8,4% à 1,8 milliard de dollars, soit 7,39 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe s'est élevé à 8,25 dollars, alors que le consensus Refinitiv IBES s’élevait à 7,81 dollars. Les revenus opérationnels d'Anthem ont progressé de leur côté de 18% à 37,90 milliards.

Pour 2022, Anthem anticipe désormais un bénéfice par action ajusté supérieur à 28,40 dollars contre plus de 28,25 dollars auparavant.

Les assureurs s’inquiètent des conséquences du changement climatique - 2021 a été la cinquième année consécutive avec de sévères catastrophes naturelles. La fréquence de ces événements s’accroît avec le changement climatique . La Fédération française de l'assurance considère que le montant cumulé des sinistres dus aux événements naturels pourrait quasiment doubler entre 2020 et 2050 si on le compare à la période 1989-2019. Plus d'un tiers de l'augmentation projetée serait due au changement climatique. La facture globale des catastrophes des trente prochaines années s'élèverait ainsi à 143 milliards d'euros, soit une hausse de 93 %, par rapport aux trois décennies précédentes. Cette évolution va doper les primes versées par les assurés professionnels.