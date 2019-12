Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antevenio : vers une perte d'exploitation en 2019 Cercle Finance • 27/12/2019 à 10:43









(CercleFinance.com) - Antevenio, société espagnole spécialisée dans le marketing digital, a prévenu ce matin que son CA de l'exercice 2019 s'annonce 'légèrement au-dessus de 25 millions d'euros', après 29,5 millions nets en 2018. L'action perd plus de 4% ce matin à la Bourse de Paris. Ce niveau, avertit la société, 'ne sera pas suffisant pour maintenir une rentabilité positive et le groupe prévoit cette année un résultat d'exploitation négatif', alors qu'il était positif d'un peu plus de trois millions en 2018. 'Cette contre-performance est liée au ralentissement du marché de la publicité digitale en Europe et plus particulièrement à l'impact de la réglementation RGPD et du changement d'algorithme de Facebook, sur les revenus de co-registration', explique Antevenio. Le président, Fernando Rodés, estime qu'Antevenio a les moyens de 'rebondir dès 2020'.

Valeurs associées ANTEVENIO Euronext Paris -4.41%