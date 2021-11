Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antevenio : nouveau nom adopté en AG information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Antevenio fait part de l'adoption, actée en assemblée générale, d'un nouveau nom, à savoir 'ISPD Network'. Dès la semaine prochaine, l'action cotée sera référencée sous le libellé 'ISPD' et sous le code mnémonique 'ALISP'. La société de technologies et contenus marketing précise qu'un avis Euronext entérinant le changement de nom du titre paraîtra le 29 novembre et que le changement de nom sera effectif à l'ouverture de la séance du 1er décembre. 'Le nouveau nom coïncide avec la marque de la maison-mère, ISP Digital. Il a vocation à clarifier et favoriser le développement des marques des différentes entités commerciales, en particulier Antevenio et Rebold, au sein du groupe', explique-t-il.

Valeurs associées ANTEVENIO Euronext Paris -6.25%