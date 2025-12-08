Antero rachète la société privée HG Energy pour 2,8 milliards de dollars

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Antero Resources AR.N a déclaré lundi qu'il achèterait la société privée HG Energy dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars, alors que le producteur de gaz naturel américain cherche à étendre son empreinte.

L'acquisition vise à ajouter des réserves à un moment où les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont atteint des sommets de près de trois ans, soutenus par la demande de chauffage hivernal, les exportations importantes de GNL et l'accélération de la consommation des centres de données alimentés par l'IA et d'autres industries gourmandes en énergie.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont dépassé les 5 dollars par million d'unités thermiques britanniques la semaine dernière, leur plus haut niveau depuis près de trois ans.

L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.