Antalis : mise en oeuvre du retrait obligatoire

(CercleFinance.com) - A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Kokusai Pulp & Paper visant l'intégralité des actions de la société Antalis non détenues par KPP à l'exclusion des 499 942 actions auto-détenues, KPP détient 67 772 789 actions Antalis représentant 95,45 % du capital et au moins 95,39 % des droits de vote d'Antalis. KPP a confirmé son intention, les conditions étant remplies, de mettre en oeuvre un retrait obligatoire portant sur les 2 727 269 actions Antalis non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de la société au prix de 0,90 euros par action Antalis, net de tous frais. Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 5 novembre 2020 et portera sur les 2 727 269 actions Antalis non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de la société à la date de clôture de l'Offre. Le même jour, les actions Antalis seront radiées d'Euronext Paris.

Valeurs associées ANTALIS Euronext Paris 0.00%