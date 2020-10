Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antalis : l'OPAS démarre le 15 octobre Cercle Finance • 14/10/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - L'AMF a indiqué le 14 octobre que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Antalis et initiée par Kokusai Pulp & Paper (KPP), offre libellée au prix de 0,90 euro par action, sera ouverte du 15 au 28 octobre inclus. Oddo BHF se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de KPP, des actions qui seront apportées à l'offre. Le cours des actions Antalis, suspendu depuis le 17 septembre, reprendra donc sa cotation sur Euronext Paris le 15 octobre dès l'ouverture de sa séance.

Valeurs associées ANTALIS Euronext Paris 0.00%