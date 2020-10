Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antalis : KPP détient plus de 95% du capital après l'OPAS Cercle Finance • 30/10/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - Oddo BHF a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), soit du 15 au 28 octobre inclus, Kokusai Pulp & Paper (KPP) a acquis 8.312.695 actions Antalis sur le marché au prix unitaire par action de 0,90 euro. À la clôture de l'offre, Kokusai Pulp & Paper détient ainsi 67.772.789 actions représentant 95,45% du capital et au moins 95,39% des droits de vote de cette société. La suspension de la cotation des actions Antalis est maintenue jusqu'à nouvel avis.

Valeurs associées ANTALIS Euronext Paris 0.00%