Antalis : baisse de 10% du CA estimée en 2019 Cercle Finance • 31/03/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Antalis annonce pour 2019 qu'en donne?es comparables, elle devrait re?aliser un chiffre d'affaires d'environ 2.074 millions d'euros, en recul de 8,6% (-10,3% en donne?es publie?es), et un EBITDA d'environ 54 millions (75 millions en 2018), repre?sentant une marge de 2,6%. 'Ces re?sultats traduisent principalement la baisse des volumes en papiers dans un marche? en de?croissance de -8% en 2019 et l'impact sur les ventes du groupe de la de?faillance d'un fournisseur d'Antalis en papiers graphiques et recycle?s', explique-t-il. Par ailleurs, l'impact de la pande?mie affectera toute l'e?conomie mondiale en 2020 et donc les activite?s d'Antalis, en particulier sur le premier semestre qui est attendu en recul. Il suit attentivement l'e?volution de la situation pour adapter au mieux ses ope?rations.

Valeurs associées ANTALIS Euronext Paris +77.84%