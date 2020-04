Annulations de vols : 57 compagnies "mises en demeure" pour leurs conditions de remboursement des billets

Parmi les compagnies aériennes visées figurent notamment Air France-KLM, Lufthansa, Emirates ou encore EasyJet, Ryanair et Vueling.

L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

La pandémie de Covid-19 paralyse le trafic aérien mondial depuis plusieurs semaines, causant des annulations de vols en cascade. Mais les clients sont-ils bien remboursés? Loin d'être le cas pour tous, selon l'association française de consommateurs UFC-Que Choisir, qui dit avoir passé au crible les modalités de remboursement de 76 compagnies aériennes, qui représentent près de 80% du trafic aérien annuel de passagers en lien avec la France.

"Seulement 23% d'entre elles respectent leurs obligations et proposent le remboursement immédiat des billets annulés aux passagers. Toutes les autres compagnies, soit 57, imposent en toute illégalité un avoir à validité variable, retardent le remboursement ou appliquent des frais de modification", dénonce-t-elle dans un communiqué, vendredi 24 avril. "Ce n'est pas aux consommateurs de supporter le coût de la crise actuelle!" , clame l'UFC-Que Choisir.

35 milliards de dollars de billets non-utilisés

En réponse, l'association a annoncé qu'elle "met en demeure" ces 57 compagnies aériennes de permettre le remboursement aux clients des billets annulés en raison de l'épidémie de coronavirus, en application de la règlementation européenne. Les compagnies visées sont notamment Air France-KLM, Lufthansa, Emirates ou encore EasyJet, Ryanair et Vueling.

Face au mur, de nombreuses compagnies aériennes craignent d'être précipitées dans la faillite si elles devaient rembourser les billets dans le délai de 7 jours fixé par l'Union européenne. Elles demandent de pouvoir allonger le délai de remboursement à plusieurs mois ou proposer un avoir aux passagers. Ces billets non utilisés représentent 10 milliards de dollars en Europe, et 35 milliards au niveau mondial, selon l'Association internationale du transport aérien (Iata). L'UFC-Que choisir dit n'être "pas opposée à ce que des avoirs soient proposés aux voyageurs, et appellent ces derniers à examiner avec bienveillance l'opportunité d'un report ou d'un avoir".

"Mais elle refuse catégoriquement que cela leur soit imposé, c'est à eux de choisir", ajoute-t-elle. D'autant, qu'en cas de faillite de la compagnie, "le consommateur qui s'est vu imposer un avoir ne voyagera pas et son argent sera perdu". L'association enjoint donc aux compagnies de "laisser le choix au passager du mode de remboursement qui lui convient" et indique qu'elle "n'hésitera pas à engager toute action nécessaire" pour faire respecter cette obligation.