Annulation de plusieurs séries et films : Warner Bros accuse des coûts de 2,5 milliards de dollars

(AOF) - Warner Bros Discovery a annoncé que les coûts liés à l'annulation de plusieurs séries et films, dont "Batgirl", pourraient atteindre 2,5 milliards de dollars (2,53 milliards d'euros). L'unité WarnerMedia d'AT&T Inc et Discovery Inc ont achevé leur fusion en avril pour former Warner Bros Discovery. Le directeur général de la société, David Zaslav, a promis aux investisseurs de réaliser 3 milliards de dollars d'économies après la fusion.

La société de médias a déclaré qu'elle s'attendait à comptabiliser une charge avant impôts comprise entre 1,3 et 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre, dont une grande partie est liée au retrait de 36 titres du service de streaming HBO Max.

Warner Bros Discovery a déclaré qu'elle prévoyait de 800 millions à 1 milliard de dollars de coûts liés aux licenciements dans l'ensemble de la société, et de 400 à 700 millions de dollars supplémentaires en consolidant les installations.

La société a refusé de dire quel serait l'impact de ces charges sur ses résultats du troisième trimestre, qui doivent être publiés le 3 novembre. Les analystes interrogés par Refinitiv estiment une perte avant impôts de 771 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.