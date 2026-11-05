Annovis Bio plonge après une cession d'actions de 21 millions de dollars

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5 novembre - ** Les actions d'Annovis Bio ( ANVS.N ) s'effondrent de 30 % pour atteindre un plus bas historique de 85 cents en pré-ouverture, après une levée de fonds de 21 millions de dollars

** La société de biotechnologie basée à Malvern, en Pennsylvanie, vend 21 millions d'actions , y compris des bons de souscription préfinancés, au prix de 1 dollar

** Le prix d’offre représente une décote de 17,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société émet également des bons de souscription associés permettant d’acquérir jusqu’à 21 millions d’actions; ces bons de souscription d’une durée de 5 ans sont immédiatement exerçables au prix d’exercice de 1 dollar

** ANVS prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour le développement clinique de son médicament phare, le buntanetap, dans le cadre d’essais cliniques portant sur la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, ainsi que pour son fonds de roulement et ses besoins généraux

** Canaccord Genuity est le seul chef de file de l’opération

** La société compte environ 43 millions d’actions en circulation au 3 novembre

** Depuis le début de l’année, l’action a perdu 65 % jusqu’à mercredi

** Les quatre analystes qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation "acheter"; le cours cible médian est de 9 dollars, selon les données de LSEG