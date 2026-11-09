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Anneli Carlot nommée directrice générale finance d'Arkema
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 09:02

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Arkema annonce l'arrivée d'Anneli Carlot au sein du groupe le 1er janvier 2027, ainsi que sa nomination au poste de directrice générale finance à compter du 18 janvier. Elle sera membre du comité exécutif du groupe de chimie.

Actuellement vice-présidente finance Afrique/Moyen-Orient/Asie centrale chez Alstom, Anneli Carlot succédera à Marie-José Donsion, qui a choisi de poursuivre sa carrière en dehors d'Arkema.

Anneli Carlot a précédemment occupé différentes fonctions dans les domaines du financement, de la trésorerie et des marchés de capitaux. Elle possède également une expérience significative en finance opérationnelle, acquise au sein de différents groupes internationaux industriels et de services.

"Ses qualités humaines, son expérience diversifiée dans la finance et sa connaissance approfondie des marchés seront de précieux atouts pour accompagner Arkema dans un environnement en constante évolution", commente le PDG Thierry Le Hénaff.

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