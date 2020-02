Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Anne Hidalgo veut planter 170.000 arbres à Paris Reuters • 02/02/2020 à 00:00









PARIS, 2 février (Reuters) - La maire sortante de Paris Anne Hidalgo, candidate à sa réélection, s'engage à créer des "dizaines de rues végétales et 100% piétonnes" dans tous les arrondissements de la capitale et à planter 170.000 arbres sur les six prochaines années. A chaque naissance d'un enfant parisien, un jeune arbre sera planté par ses parents, déclare-t-elle dans une interview au Journal du Dimanche. L'élue socialiste entend également créer "une centaine de mini-forêts urbaines - une trentaine d'arbres et de la pelouse - sur des petites parcelles de 200 mètres carrés, dans chaque arrondissement, comme cela se fait à Tokyo." Les rues végétales "seront choisies avec les habitants sur la base des cartes des sous-sols et des réseaux, car il faut pouvoir débitumer et planter en pleine terre", précise Anne Hidalgo. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme (PLU) sera doté "de dispositions plus contraignantes pour systématiser la végétalisation des façades". "Environ 170.000 arbres" seront plantés en six ans "partout où c'est possible, sur les talus, les trottoirs, les placettes, les places de parking ou les cours d'école oasis". "A chaque fois qu'un enfant parisien naîtra, nous organiserons la plantation d'un jeune arbre par les parents, avec parrainage - il y a 28.500 naissances par an à Paris", déclare la maire de Paris. Elle ajoute que "toute opération impliquant des abattages d'arbres devra faire l'objet de compensation au double ou au triple". (Rédaction de Paris)

