Anne Hidalgo officialise sa candidature à un nouveau mandat à Paris

PARIS, 11 janvier (Reuters) - La maire socialiste sortante de Paris Anne Hidalgo annonce, dans un entretien au Parisien publié samedi, sa candidature à un nouveau mandat à la tête de la capitale lors des élections municipales de mars, mettant fin à un faux-suspens de plusieurs mois. "Oui, je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris", annonce l'édile de 60 ans, dans cet entretien publié sur le site internet du quotidien à deux mois du scrutin. "Je souhaite poursuivre l'action engagée en 2001 et amplifiée en 2014", poursuit-elle. "Je veux continuer à apporter les transformations dont Paris a besoin. C'est désormais une course contre la montre. Nous avons dix ans pour agir face à l'urgence climatique". Candidate jusqu'ici dans le XVe arrondissement, Anne Hidalgo précise qu'elle se présentera cette fois-ci "en numéro deux sur la liste" dans le XIe arrondissement, où se présente également le candidat d'Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV) David Belliard, et qu'elle fera campagne sous les couleurs de "Paris en commun". Outre Anne Hidalgo et David Belliard (EELV), Pierre-Yves Bournazel (Agir), Rachida Dati (LR), Serge Federbusch (RN), Gaspard Gantzer (sans étiquette), Benjamin Griveaux (LaREM), Cédric Villani (dissident LaRem) et Danielle Simonnet (LFI) sont également en lice pour tenter de remporter la mairie de Paris lors des scrutins des 15 et 22 mars. (Marine Pennetier)