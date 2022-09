Ankorstore : la centrale d’achat des petits commerçants

De gauche à droite,Nicolas Cohen, Pierre Louis Lacoste,Nicolas d'Audiffret et Mathieu Alengrin. (© Ankorstore)

Mi-centrale d’achat, mi-place de marché, Ankorstore met en relation 20 000 marques et 250 000 boutiques indépendantes en France et en Europe. La plateforme B to B connaît une croissance spectaculaire malgré la pandémie et les fermetures imposées aux commerces non essentiels en 2021, et a dépassé le milliard d’euros de valorisation en deux ans et demi d’activité. Un record.

Et si après des décennies de mondialisation, l’avenir invitait à consommer local ? La crise sanitaire a relancé le débat sur la dépendance industrielle de l’Europe. De leur côté, les citoyens se tournent de plus en plus vers les commerces et les marques de proximité.

Les PME et les commerçants indépendants peuvent compter sur Ankorstore pour relever le défi des géants de la distribution et du e-commerce. Comme Meetic, la start-up parisienne joue les entremetteurs et favorise les rencontres et les mariages ! «Nous permettons aux petits de rivaliser avec les gros grâce à notre taille et à nos outils technologiques», résume Nicolas d’Audiffret, cofondateur et CEO de la place de marché.

L'entrepreneur est à l’origine de A Little Market, une place de marché dédiée aux produits d’artisanat ou faits maisons, lancée en 2008 et revendue pour 100 millions de dollars six ans plus tard à Etsy, le poids lourd américain du secteur. Il connaît bien les problématiques des indépendants et des manufactures artisanales. Et leurs difficultés. Ankorstore s’occupe de «tout ce qui complique la vie des commerçants et des PME» en proposant aux producteurs des solutions intégrées de facturation et de gestion des stocks.

Des facilités de trésorerie

Ankorstore aiguille par ailleurs les détaillants vers des produits innovants et différenciants. «Nous sélectionnons des marques européennes