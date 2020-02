Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ankara promet de sévir contre toute violation de la trêve à Idlib Reuters • 13/02/2020 à 18:53









ANKARA, 13 février (Reuters) - La Turquie fera usage de la force contre tout groupe rebelle violant le cessez-le-feu censément en vigueur dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, a promis jeudi le ministre turc de la Défense en réponse aux critiques de Moscou. "La force sera utilisée contre ceux qui violent le cessez-le-feu, y compris les radicaux", a déclaré Hulusi Akar. La tension est vive entre le régime de Damas, soutenu militairement par la Russie, et Ankara, qui appuie les groupes rebelles, depuis la mort de treize soldats turcs dans des bombardements des forces gouvernementales syriennes au cours des dix derniers jours. La Turquie est présente en Syrie par le biais de 12 postes d'observation dans la province d'Idlib, dans le cadre d'un accord conclu avec la Russie et l'Iran visant à faire cesser les violences dans la région. Depuis la semaine dernière, un millier de renforts turcs ont été envoyés autour de ces postes. La Russie accuse les rebelles soutenus par Ankara de violations des accords de cessez-le-feu. Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déjà déclaré que son gouvernement avait enjoint aux rebelles qu'il appuie dans la région de s'abstenir de toute action indisciplinée qui donnerait aux forces syriennes des prétextes pour mener leurs frappes. Selon un responsable turc, des discussions sont parallèlement en cours avec la Russie pour prévenir toute nouvelle flambée de tensions. Selon l'Onu, l'offensive de Damas et Moscou dans la région d'Idlib a fait plus de 800.000 déplacés depuis le 1er décembre. (Tuvan Gumrukcu, Ece Toksabay et Orhan Coskun, version française Jean-Stéphane Brosse)

