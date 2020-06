Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ankara dément avoir eu un comportement agressif envers un navire français Reuters • 17/06/2020 à 21:49









ANKARA, 17 juin (Reuters) - Il est "totalement faux" de dire qu'un navire turc a harcelé un bâtiment français sous commandement de l'Otan, a déclaré mercredi un haut responsable de l'armée turque. Selon ce dernier, la marine française n'a eu aucune communication avec le bateau turc lors de l'incident en question. "La Turquie honore toutes ses obligations en tant qu'allié, aujourd'hui comme hier", a-t-il dit. "Il est triste de constater que cette affaire ait pris une telle ampleur." La France accuse au contraire la Turquie d'avoir eu un comportement inamical et a invité l'Otan à sortir de sa réserve. (Orhan Coskun; version française Nicolas Delame)

