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AngloGold va investir 900 millions de dollars dans l'extension de ses mines
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AngloGold Ashanti AU.N prévoit d'investir environ 900 millions de dollars pour augmenter sa production annuelle d'or d'au moins 400.000 onces d'ici la fin de la décennie, principalement grâce à l'extension de ses mines existantes, a-t-elle annoncé jeudi.

* Le quatrième plus grand producteur mondial d’or en termes de production a enregistré une hausse de 12% de son Ebitda au troisième trimestre, à 1,57 milliard de dollars, grâce à la hausse des cours de l’or

* AngloGold a produit 2,164 millions d’onces d’or au cours des neuf mois clos au 30 septembre et vise une production comprise entre 2,8 millions et 3,17 millions d’onces en 2026

* AngloGold a déclaré que les projets d’extension à Geita en Tanzanie, à Siguiri en Guinée et à Cuiabá au Brésil, ainsi que la montée en puissance en cours à Obuasi au Ghana, tireront parti des infrastructures existantes pour maximiser les rendements

* L'extension de Geita coûtera entre 480 millions et 580 millions de dollars afin de porter la production à 600.000 onces par an d'ici 2030, contre 492.000 onces en 2025

* L’extension de Cuiabá coûtera entre 200 et 250 millions de dollars, ce qui permettra d’ajouter 75.000 onces à sa production actuelle de 194.000 onces à partir de 2025

* 70 millions de dollars supplémentaires seront consacrés à l’augmentation de 100.000 onces de la production de la mine de Siguiri en Guinée, qui a produit 289.000 onces l’année dernière

* En se basant sur un cours de l'or à long terme de 3 000 dollars l'once, AngloGold prévoit que ses projets de croissance généreront un taux de rendement interne réel supérieur à 35%

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