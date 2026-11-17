AngloGold Ashanti envisage d'investir environ 2,5 milliards de dollars dans le développement du projet minier de Quebradona, situé dans le département d'Antioquia, au nord-ouest de la Colombie. Cet investissement, présenté mardi à New York par Stewart Bailey, responsable des affaires institutionnelles du groupe sud-africain, reste conditionné à l'obtention des autorisations environnementales nécessaires. Le projet pourrait constituer l'un des investissements majeurs du secteur minier colombien, dans un contexte de relance des activités extractives et de recherche de nouveaux capitaux étrangers.

Selon les prévisions communiquées par AngloGold Ashanti, la future mine de Quebradona devrait produire environ 80 000 tonnes de cuivre par an, générant des exportations estimées à 1,5 milliard de dollars annuels. Le vice-président colombien José Manuel Restrepo a indiqué que les travaux pourraient débuter en 2028, sous réserve de la délivrance des permis requis. Le calendrier demeure donc dépendant des procédures réglementaires et environnementales, qui constituent la principale étape à franchir avant le lancement de la construction. Le groupe n'a pas précisé de date pour le démarrage effectif de la production.

Cette annonce intervient alors que la Colombie cherche à renforcer l'attractivité de ses secteurs minier et énergétique. Depuis son arrivée au pouvoir en août, l'administration du président Abelardo De La Espriella entend encourager le retour des investissements dans les industries extractives. Le développement de Quebradona pourrait contribuer à accroître la production nationale de cuivre et les recettes d'exportation du pays. Toutefois, la réalisation de cet investissement de 2,5 milliards de dollars dépendra avant tout de l'issue des évaluations environnementales et de la capacité du projet à satisfaire les exigences réglementaires colombiennes.