Anglo American: vers deux ans de réduction de la production

(CercleFinance.com) - Dans un point sur ses performances et ses perspectives, Anglo American estime que sa production aura augmenté d'environ 3% en 2023, grâce notamment à une montée en puissance de la production de cuivre et de minerai de fer solide de Quellaveco.



Néanmoins, dans le but de diminuer ses coûts unitaires, la compagnie minière affiche son intention de réduire sa production de l'ordre de 4% en 2024 puis d'environ 3% l'année suivante, avant un redressement prévu de l'ordre de 4% de sa production en 2026.



'À court terme, compte tenu de la volatilité macroéconomique toujours élevée, nous réduisons délibérément nos coûts et accordons la priorité à notre capital afin de générer une production plus rentable sur une base durable', explique son CEO Duncan Wanblad.





