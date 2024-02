Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Anglo-American (sur Xetra): teste un plancher vers 19,6E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Anglo-American (cotation en E sur Xetra) teste un plancher vers 19,6E, ce qui coïncide avec les planchers de mi-septembre 2020, ainsi qu'avec un support oblique long terme unissant les planchers de fin janvier 2016 (3,50E) et du 20/03/2020 (12,08E).

Mais ce qu'il faut retenir, c'est la division par 2 du cours par rapport à début février 2023... donc la tendance moyen terme reste négative et une glissade vers 18E ne peut pas être écartée.





Valeurs associées ANGLO AMERICAN LSE +0.71%