Anglo American: soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Anglo American grimpe de 6% à Londres, soutenu par un relèvement de conseil chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours maintenu à 2500 pence sur le titre de la compagnie minière d'origine sud-africaine.



'Anglo American a essuyé la sous-performance la plus remarquable parmi les sociétés minières diversifiées du Royaume-Uni cette année', constate le broker, ajoutant que 'les platinoïdes et les diamants sont maintenant en creux'.





