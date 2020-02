Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Anglo American Platinum : bien orienté après ses résultats Cercle Finance • 17/02/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Anglo American Platinum s'adjuge 3,3%, après la présentation par le producteur sud-africain de platine de ses résultats au titre de 2019, marqués notamment par un EBITDA plus que doublé à 30 milliards de rands (près de 1,9 milliard d'euros). Affichant un BPA record, en hausse de 145% à 70,87 rands par action et un retour sur capitaux employés amélioré à 58%, son conseil déclare un dividende de 11,2 milliards de rands (41,60 rands par action) au titre du second semestre. Par ailleurs, le groupe minier fait part de la démission de son directeur général et administrateur exécutif Chris Griffith pour suivre d'autres opportunités de carrière, démission qui prendra effet à l'assemblée générale en avril prochain.

