Anglo American: pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Anglo American recule de près de 2% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 3300 pence, ce dernier ayant été atteint par le cours de l'action suite à une surperformance récente importante.



'Alors qu'Anglo connaît une bonne croissance organique et devrait bénéficier d'une reprise potentielle de la demande chinoise au cours de l'année, les prix du minerai de fer et du charbon métallurgique sont insoutenables et devraient chuter dans un avenir très proche', prévient-il.





