Anglo American : en baisse, mais un broker remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Anglo American recule ce mercredi de -3%, même si Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur celui-ci avec un objectif de cours rehaussé de 1800 à 2020 pence, après une performance vigoureuse du titre de la compagnie minière au cours des derniers mois. Le broker estime que cette performance 'ne constitue que le simple reflet de ce qui a été observé dans les matières premières sous-jacentes', et que 'le titre doit encore refléter les moteurs à plus long terme dans le redressement du groupe après la pandémie'.

Valeurs associées ANGLO AMERICAN LSE -3.07%