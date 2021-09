Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Anglo American : bien orienté, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Anglo American prend 2% à Londres, sur fond de propos favorables de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre de la compagnie minière avec un objectif de cours rehaussé de 3388 à 3450 pence. Le broker continue de penser que le groupe 'offre aux investisseurs une feuille de route de croissance claire pour nombre de divisions' et note que les semestriels ont mis en lumière la vigueur du bilan et sa propension à distribuer son surplus de trésorerie.

