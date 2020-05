Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Anglo American : bien orienté sur un relèvement d'analyste Cercle Finance • 07/05/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Anglo American s'adjuge 4,5% à Londres, soutenu par Credit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre de la compagnie minière d'origine sud-africaine, avec un objectif de cours rehaussé de 16,5 à 18 livres sterling. 'Nous ne sommes certainement pas encore sortis d'affaire avec le coronavirus, mais Anglo American a connu l'une des pires performances depuis le début de l'année malgré un mix de matières premières plus favorable', souligne le bureau d'études.

Valeurs associées ANGLO AMERICAN LSE +6.24%