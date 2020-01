Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Anglo American : accord pour l'acquisition de Sirius Minerals Cercle Finance • 20/01/2020 à 10:16









(CercleFinance.com) - Anglo American fait part d'un accord pour le lancement d'une offre publique d'achat recommandée sur les actions Sirius Minerals, à un prix unitaire de 5,50 pence, représentant un montant total d'environ 404,9 millions de livres sterling. La compagnie minière d'origine sud-africaine met en avant un projet de polyhalite dans le Nord du Yorkshire développé par Sirius, qui selon elle 'dispose du potentiel pour devenir un actif de classe mondiale, à bas coûts et à durée de vie longue'. Cette acquisition demeure soumise à certaines conditions, dont les feux verts des autorités de régulation compétentes. Anglo American et Sirius ont 'l'intention d'engager des discussions constructives avec les parties prenantes'.

Valeurs associées ANGLO AMERICAN LSE +0.08%