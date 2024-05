Angleterre: Arsenal au taquet, Burnley quasiment relégué

Le milieu d'Arsenal Declan Rice marque le troisième but de son équipe samedi contre Bournemouth, lors du match de Premier league à l'Emirates Stadium de Londres. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le leader Arsenal, en course pour un premier titre depuis 2004, a roulé sur Bournemouth (3-0) samedi à Londres, dans une 36e journée où les espoirs de maintien se sont quasiment envolés pour Burnley, sèchement battu 4-1 par Newcastle.

Arsenal repousse Manchester City à quatre points, mais le triple tenant du titre a encore son destin en main, avec deux rencontres supplémentaires à jouer: contre Wolverhampton en fin d'après-midi (18h30) et à Tottenham le 14 mai en match en retard.

Un pénalty de Bukayo Saka (45e), un but de Leandro Trossard (70e) et un dernier de Declan Rice (90e+7) ont permis aux "Gunners" d'empocher une quatorzième victoire en seize matches de championnat disputés en 2024.

Depuis la trêve hivernale, les Londoniens tiennent une cadence infernale avec 43 points pris sur 48 possibles, avec à la clé 51 buts marqués contre seulement 8 encaissés. Et pourtant, ce rythme de champion ne suffira peut-être pas.

"Manchester City est une machine et ils ne perdent pas beaucoup. Tout peut arriver dans le football. Des surprises et des miracles peuvent se produire et nous devons simplement rester concentrés", a commenté le milieu Declan Rice devant la caméra de TNT Sports.

- 20 buts pour Saka -

Le milieu d'Arsenal Bukayo Saka échappe à un tacle samedi contre Bournemouth, et marquera dans ce match de Premier League son 20e but de la saison, toutes compétitions confondues. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Samedi, Arsenal s'est montré patient et insistant dans une première période largement à son avantage, tant dans la possession que les occasions: 16 tirs (dont 5 cadrés) contre un seul (non cadré) pour les visiteurs.

Mais les Gunners ont parfois manqué de précision, comme sur cette frappe puissante de Rice (38e), ou sont tombés sur un gardien vigilant, notamment quand le défenseur français William Saliba a enchaîné montée offensive, dribble et tir du gauche (18e).

Le portier adverse, Mark Travers, s'est cependant mis à la faute en accrochant le pied de Kai Havertz, lancé en profondeur par une passe parfaitement dosée du capitaine Martin Odegaard.

Du haut de ses 22 ans, dont 14 passés au club, Bukayo Saka a pris ses responsabilité sur pénalty (45e, 1-0) pour inscrire son vingtième but de la saison, toutes compétitions confondues.

Aucun joueur d'Arsenal n'avait plus atteint cette barre depuis Pierre-Emerick Aubameyang en 2019-2020 (29 buts). Le dernier Anglais à y être parvenu, sous le maillot rouge, était Theo Walcott en 2012-2013 (21 buts).

- Burnley en danger -

Le gardien de Bournemouth Mark Travers intervient sur un corner d'Arsenal, samedi en Premier League à l'Emirates Stadium de Londres. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

En seconde période, l'équipe de Mikel Arteta a un peu moins maîtrisé les débats, s'offrant quelques frayeurs défensivement. David Raya a dû s'employer devant Dominic Solanke (53e) et l'arbitre a refusé un but d'Antoine Semenyo (73e) pour une faute préalable de Solanke sur le gardien espagnol.

Mais les Gunners ont accru leur avance avec une passe décisive de Declan Rice pour Leandro Trossard (70e, 2-0) et un dernier but inscrit par le milieu anglais, recrue phare de l'été dernier, au bout du temps additionnel (90e+7, 3-0).

A l'autre bout du classement, l'avant-dernier Burnley (19e, 24 pts) semble promis à un retour en Championship, un an après l'avoir quitté.

La 22e défaite de la saison place les "Clarets" de Vincent Kompany à cinq points de Nottingham Forest (17e, 29 pts), l'actuel premier non relégable, vainqueur 3-1 samedi de son duel contre Sheffield United.

Entre ces deux équipes, Luton Town (18e, 26 pts) conserve une petite chance de maintien avant ses ultimes échéances, contre West Ham et Fulham.