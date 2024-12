Angleterre: 3 points, le plus beau des cadeaux pour Guardiola et Manchester City ?

L'entraîneur de Manchester City et ses joueurs saluent les supporters des Citizens à la fin du match de Premier League à Aston Villa, le21 décembre 2024 ( AFP / Paul ELLIS )

Englué dans une invraisemblable série de 9 défaites en 12 rencontres toutes compétitions confondues, le Manchester City de Pep Guardiola peut s'offrir le plus beau des cadeaux en s'imposant lors de la réception d'Everton, jeudi, à l'occasion du fameux "Boxing Day".

Loin de ce marasme, les équipes du Top 5 de Premier League ont l'opportunité de mettre une guirlande de plus sur le sapin puisqu'elles reçoivent toutes des équipes en difficulté lors de cette 18e journée, tel le leader Liverpool, opposé à Leicester (17e).

De plus en plus loin de ces sommets, Manchester City, à nouveau battu (2-1) samedi à Aston Villa, ne parvient décidément pas à enrayer sa chute, et pointe désormais à la 7e place à 12 points des Reds.

Depuis fin octobre, les Citizens n'ont gagné qu'un match, le 4 décembre contre Nottingham Forest (3-0), pour deux nuls --dont l'invraisemblable 3-3 en C1 face au Feyenoord-- et neuf défaites.

Alors l'enjeu sera simple à l'Etihad stadium, en ouverture (13h30) du Boxing Day: battre Everton, engagé dans la course au maintien (15e).

Avant la rencontre, Guardiola s'est attaché à absorber les critiques ayant surtout visé dernièrement son buteur norvégien Erling Haaland. "Sans lui, ça serait encore pire. Il a aussi besoin qu'on lui donne les bons ballons au bon endroit", a déclaré l'entraîneur catalan.

Le buteur norvégien de Manchester City Erling Haaland, les mains sur les hanches, lors de la défaite à Aston Villa, le 21 décembre 2024 ( AFP / Paul ELLIS )

"Quand vous avez des problèmes en défense, au milieu, c'est tout le monde, c'est une équipe, pas juste la faute d'un joueur... Ce sont des petits et des plus gros détails qui font que, tous ensemble, nous ne sommes plus aussi bon. Mais nous avons une nouvelle chance avec le Boxing Day", a-t-il ajouté.

- Arsenal, la vie sans Saka -

Dans le sillage de leur démonstration à Tottenham (6-3), les Reds n'ont pas ces tracas au moment d'accueillir Leicester, autre club en difficulté (17e) et dont la dernière victoire à Anfield remonte à 2000.

En tête à Noël pour la première fois depuis 2020, Liverpool peut compter sur un Mohamed Salah aux statistiques records à mi-saison (15 buts, 11 passes décisives), quand "l'effet Ruud Van Nistelrooy" semble déjà avoir fait long feu chez les Foxes.

Après des débuts réussis sur le banc contre West Ham (3-1) début décembre, l'ancien buteur de Manchester United reste sur deux lourdes défaites, à Newcastle (4-0) et contre Wolverhampton (3-0).

Il a toutefois exhorté fans et médias à prendre du recul. "Nous savons que nous sommes engagés dans un marathon et que c'est la ligne d'arrivée qui importe", a-t-il dit.

L'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah lors de la victoire sur le pelouse de Tottenham, le 22 décembre 2024 à Londres ( AFP / Glyn KIRK )

Derrière Liverpool, Chelsea, même si son entraîneur Enzo Maresca jure ne pas jouer le titre, aura à coeur d'effacer le match nul et vierge décevant concédé à Everton, et ainsi ne pas laisser filer les Reds.

Arsenal (3e) devra pour sa part prouver vendredi, en recevant Ipswich, qu'il peut vivre sans son atout offensif Bukayo Saka, touché aux ischios et absent "de nombreuses semaines", d'après Mikel Arteta.

"Ca va être un bon exercice pour nous de réfléchir au moyen de surmonter ce nouveau coup du sort", a estimé l'entraîneur espagnol, qui pourrait donner sa chance au jeune Brésilien Gabriel Martinelli.

Surprises de la saison, Nottingham Forest, qui a gagné 7 de ses 10 derniers matches de championnat, et Bournemouth ont aussi l'occasion d'engranger, en recevant Tottenham (11e) et Crystal Palace (16e).

Humilié le week-end dernier à Old Trafford par Bournemouth (3-0), le Manchester United de Ruben Amorim (13e) se rend chez des Wolves affamés après la large victoire à Leicester.

. Programme de la 18e journée

Jeudi

(13h30) Manchester City - Everton

(16h00) Bournemouth - Crystal Palace

Nottingham Forest - Tottenham

Newcastle - Aston Villa

Chelsea - Fulham

Southampton - West Ham

(18h30) Wolverhampton - Manchester United

(21h00) Liverpool - Leicester

Vendredi

(20h30) Brighton - Brentford

(21h15) Arsenal - Ipswich Town

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 39 16 12 3 1 37 16 21

2. Chelsea 35 17 10 5 2 37 19 18

3. Arsenal 33 17 9 6 2 34 16 18

4. Nottingham Forest 31 17 9 4 4 23 19 4

5. Bournemouth 28 17 8 4 5 27 21 6

6. Aston Villa 28 17 8 4 5 26 26 0

7. Manchester City 27 17 8 3 6 29 25 4

8. Newcastle 26 17 7 5 5 27 21 6

9. Fulham 25 17 6 7 4 24 22 2

10. Brighton 25 17 6 7 4 27 26 1

11. Tottenham 23 17 7 2 8 39 25 14

12. Brentford 23 17 7 2 8 32 32 0

13. Manchester United 22 17 6 4 7 21 22 -1

14. West Ham 20 17 5 5 7 22 30 -8

15. Everton 16 16 3 7 6 14 21 -7

16. Crystal Palace 16 17 3 7 7 18 26 -8

17. Leicester 14 17 3 5 9 21 37 -16

18. Wolverhampton 12 17 3 3 11 27 40 -13

19. Ipswich Town 12 17 2 6 9 16 32 -16

20. Southampton 6 17 1 3 13 11 36 -25

NDLR: Les quatre premiers du championnat sont qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le cinquième et sixième se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le septième disputera les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Conférence.

Les trois derniers sont relégués en Championship.