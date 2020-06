Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Angela Merkel réaffirme que son mandat en cours sera le dernier Reuters • 04/06/2020 à 19:51









BERLIN, 4 juin (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel, dont la cote de popularité s'est redressée depuis le début de la crise sanitaire et économique, a réaffirmé jeudi qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision et que son mandat en cours serait bien le dernier. Angela Merkel dirige le gouvernement fédéral allemand depuis 2005. A la suite des dernières élections législatives, en septembre 2017, marquées par un recul historique de son bloc conservateur CDU-CSU, elle a promis que son quatrième mandat serait le dernier et qu'elle laisserait la place à de nouveaux visages au terme de la mandature, en 2021. (Bureau de Berlin version française Henri-Pierre André)

